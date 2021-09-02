الكشف عن السبب الحقيقي وراء تأجيل عمومية النادي الأهلي

تعرف على سبب تأجيل عمومية الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن السبب الحقيقي وراء تأجيل الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، والتي كان مقررًا لها مساء يوم الثلاثاء الماضي، وذلك ليتم تأجيلها.

وكان مقررًا أن تُجرى الجمعية العمومية للنادي الأهلي يوم الثلاثاء، ولكن تم اتخاذ قرارًا بتأجيلها، حيث سيتم إعلان موعدها لاحقًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن غياب الأمير منصور بن مشعل بن عبد العزيز، العضو الذهبي بالنادي الأهلي، تسبب في تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للراقي.

وأضافت الصحيفة، أن الأمير منصور بن مشعل، كان يمتلك النصيب الأكبر من حيث عدد الأصوات، والتي تبلغ "7 آلاف صوت"، وذلك حتى نهاية يوم 31 أغسطس، موعد انعقاد الجمعية.

وغياب الأمير منصور بن مشعل، تسبب في تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، نظرًا لما يمتلكه من عدد كبير من الأصوات داخل الجمعية العمومية.

وجدد الأمير منصور بن مشعل عضويته الشرفية، والتي تبلغ 300 ألف ريال لمدة 3 أعوام، عن كل موسم 100 ألف ريال، وأصبح متساويًا بالأصوات مع الأعضاء الـ14 الذهبيين بالنادي.

خاص | كاريلي غاضب .. البرازيلي يتنازل والإدارة لم تفِ بوعودها

ويعادل رسم عضوية الأمير منصور بن مشعل في الموسم الواحد 100 صوت فقط، حيث خسر حوالي 6900 صوتًا، بسبب عدم دفعه المبلغ نفسه، والذي قام بدفعه الموسم الماضي والذي يبلغ 7 ملايين ريال.

تابعوا مباريات المنتخب السعودي المؤهلة لنهائيات كأس العالم مجاناً بتقنية الصورة HD على قناة SSC7 عبر منصة "شاهد" وجهاز استقبال GOBX



* فقط في السعودية#الرياضة_على_شاهد_وGOBX pic.twitter.com/C3Mx1JiEEc — SHAHID (@ShahidVOD) August 31, 2021

وتم تحويل مبلغ 4 ملايين ريال، كرسم عضوية وامتلاك أحقية أصوات أكثر، بعد الأنظمة الجديدة التي أقرتها وزارة الرياضة في عملية الدعم الشرفي والأعضاء الذهبيين، والذين يحق لهم التصويت لانتخاب مجالس إدارات الأندية.

تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية HD مجانًا لغاية 5 سبتمبر .. اشترك الآن