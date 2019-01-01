الكأس الذهبية | كوراساو تتأهل للمرة الأولى لربع نهائي المسابقة

لحظة تاريخية للبلاد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فجرت كوراساو أولى مفاجآت الكأس الذهبية عندما نجحت في حجز مقعدها بربع نهائي المسابقة بالتعادل مع جامايكا بهدف لكل جانب فجر الأربعاء.

وقبل نسخة 2019 لم يكن سبق لكوراساو هز الشباك في البطولة القارية، ليكون الأول هو الذي أتى في الانتصار على هوندوراس الجولة الماضية.

شامار نيكولسون افتتح التسجيل لجامايكا بعد 14 دقيقة، ولكن هدف جوريان جاري بالدقيقة 90 بهدف منح فريقه المرتبة الثانية بالمجموعة خلف خصم الليلة.

🇨🇼 GOAL CURAÇAO!!! Jurien Gaari in the dying minutes scores this 🚀 !!! Curaçao can still advance to the next round with this result! #JAMvCUW #ThisIsOurs #GoldCup2019 pic.twitter.com/nSrxxe87GA — Gold 2019 (@GoldCup) June 26, 2019

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كافاني يجعل مثل تلك الرأسيات تبدو سهلة للغاية 💫👏pic.twitter.com/DCsFi6UWf9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

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واحتاجت كوراساو لنتيجة اللقاء الثاني من الجولة الختامية، والذي شهد فوزاً كبيراً لهندوراس على السلفادور برباعية نظيفة.

وأصبح ترتيب المجموعة على النحو الآتي: جامايكا في الصدارة بخمس نقاط، كوراساو ثانياً بأربع، ومثلها السلفادور، ثم هوندوراس بثلاثة.

وتحدد قمة المجموعة الرابعة بين الولايات المتحدة وبنما فجر الخميس الخصم المقبل لكوراساو في ربع النهائي.