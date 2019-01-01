كأس أمم أفريقيا
الكأس الذهبية للكونكاكاف

الكأس الذهبية | كوراساو تتأهل للمرة الأولى لربع نهائي المسابقة

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Sean M. Haffey
لحظة تاريخية للبلاد
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

فجرت كوراساو أولى مفاجآت الكأس الذهبية عندما نجحت في حجز مقعدها بربع نهائي المسابقة بالتعادل مع جامايكا بهدف لكل جانب فجر الأربعاء.

وقبل نسخة 2019 لم يكن سبق لكوراساو هز الشباك في البطولة القارية، ليكون الأول هو الذي أتى في الانتصار على هوندوراس الجولة الماضية.

شامار نيكولسون افتتح التسجيل لجامايكا بعد 14 دقيقة، ولكن هدف جوريان جاري بالدقيقة 90 بهدف منح فريقه المرتبة الثانية بالمجموعة خلف خصم الليلة.

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واحتاجت كوراساو لنتيجة اللقاء الثاني من الجولة الختامية، والذي شهد فوزاً كبيراً لهندوراس على السلفادور برباعية نظيفة.

وأصبح ترتيب المجموعة على النحو الآتي: جامايكا في الصدارة بخمس نقاط، كوراساو ثانياً بأربع، ومثلها السلفادور، ثم هوندوراس بثلاثة.

وتحدد قمة المجموعة الرابعة بين الولايات المتحدة وبنما فجر الخميس الخصم المقبل لكوراساو في ربع النهائي.

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