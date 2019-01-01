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الكأس الذهبية | بوليسيتش يتألق ويقود الولايات المتحدة لاكتساح ترينداد

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Getty Images
وبنما تسحق جوايانا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

عبر المنتخب الأمريكي لربع نهائي الكأس الذهبية بعد انتصاره الكاسح فجر الأحد على ترينداد وتوباجو بسداسية نظيفة.

نجم اللقاء كان لاعب تشيلسي الجديد كريستيان بوليستش الذي سجل هدفاً وصنع آخرين، كما سجل جياسي زارديس ثنائية.

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وفي إطار نفس المجموعة الرابعة، فازت بنما بأربعة أهداف مقابل هدفين على جوايانا لتضمن هي الأخرى عبورها لربع النهائي.

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الانتصار رفع رصيد الولايات المتحدة وبنما إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بينما تذيلت ترينداد وجوايانا الترتيب دون نقاط.

ويتقابل المتصدران في الجولة الأخيرة لفك الشراكة على القمة ضمن المجموعة الرابعة لمنافسات الكأس الذهبية.

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