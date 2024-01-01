ما القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تستعد المنتخبات الإفريقية لخوض مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 التي يستضيفها منتخب ساحل العاج، والذي يعتبر أهم حدثاً في القارة السمراء والتي يتنافس فيها منتخبات القارة سعياً في إثبات جدارتهم كأفضل المنتخبات في القارة.

وينتظر عشاق كرة القدم بشغف منتخباتهم المشاركة في البطولة لتقديم أداء قوي وتحقيق حلم الوصول إلى اللقب، ويُعد منتخب مصر هو البطل التاريخي لهذه المسابقة، حيث يملك في خزينته 7 ألقاب كاملة، ولكن آخرها كان عام 2010، آي من 23 سنة.

بينما آخر بطل كان منتخب السنغال الذي أحرزها المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية 2021 عن طريق ركلات الترجيح، وهو اللقب الوحيد في هذه البطولة للمنتخب السنغالي.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد جميع مباريات البطولة من الجولة الأولى وحتى المباراة النهائية على شاشتها.

كأس أمم إفريقيا 2023: مصر والمغرب والجزائر وكل القوائم الرسمية

وتبدأ المواجهات من مرحلة المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023 يوم السبت 13 يناير 2024 بالمباراة الافتتاحية بين المستضيف ساحل العاج في مواجهة غينيا بيساو، على أن تنتهي البطولة بمباراة النهائي يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024.

كيف تشاهد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات كأس الأمم الإفريقية.

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