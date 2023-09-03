ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر الكثير منا بشغف موعد بدء مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي انطلقت تصفياتها منذ شهر يوليو الماضي من أجل التأهل إلى البطولة الأهم والأقوى في أوروبا والتي تحظى بمتابعة وجماهيرية هي الثانية من حيث الأرقام بعد منافسات كأس العالم للمنتخبات.
مانشستر سيتي هو حامل اللقب في النسخة الماضية، بينما يظل ريال مدريد هو البطل التاريخي للبطولة وصاحب أكثر ألقاب البطولة، فيا ترى من هو بطل النسخة القادمة من الشامبيونز ليج؟ وكيف نتابع مباريات دوري الأبطال 2023-2024؟
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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟
تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد جميع مباريات البطولة من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية على شاشاتها.
بدأت التصفيات المؤهلة من يوم 27 يونيو، وتبدأ الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الثلاثاء التاسع عشر من سبتمبر 2023، على أن تكون مباراة نهائي دوري الأبطال في غرة يونيو 2024.
|التاريخ
|من الثلاثاء 19 سبتمر 2023
إلى السبت 1 يونيو 2024
|البطولة
|دوري أبطال أوروبا 2023-2024
|القنوات الناقلة
|TOD TV
كيف تشاهد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات اليوروبا ليج.
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