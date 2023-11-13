ما هي القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تستعد المنتخبات الإفريقية لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تُعد أهم حدث في القارة السمراء والتي يتنافس فيها منتخبات القارة سعياً في التأهل للمونديال، الحدث الأكبر والأهم في عالم كرة القدم.

وينتظر عشاق كرة القدم بشغف منتخباتهم المشاركة في التصفيات لتقديم أداء يشفع لهم للتأهل، خاصة بعد زيادة عدد المنتخبات المتأهلة والتي أصبحت تمتلك فيها القارة الإفريقية 9 مقاعد ونصف، من أصل 48 منتخباً سيخوض نهائيات المونديال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد جميع مباريات البطولة من الجولة الأولى وحتى الأخيرة على شاشاتها.

وتبدأ الجولة الأولى من تصفيات اتحاد الكاف يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، على أن تنتهي التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال يوم الثلاثاء 14 الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر 2025.

التاريخ من الأربعاء 15 نوفمبر 2023

إلى الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 البطولة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات الكاف المؤهلة للمونديال.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026