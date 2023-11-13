ما هي القنوات الناقلة لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تستعد المنتخبات الآسيوية لخوض مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تُعد أهم حدث في القارة الصفراء والتي يتنافس فيها منتخباتها سعياً في التأهل للمونديال.

وينتظر عشاق كرة القدم بشغف منتخباتهم لتقديم مستوى عالي يسمح لهم بالتأهل بشكل مباشر للحدث العالمي الأكبر في عالم كرة القدم، خاصة بعد زيادة عدد المنتخبات المتأهلة والتي أصبحت تمتلك فيها القارة الآسيوية 8 مقاعد ونصف، من أصل 48 منتخباً سيخوض نهائيات المونديال.

وبالفعل فقد بدأت المرحلة الأولى من التصفيات وهي مرحلة تأهل مبدئي نظراً لكثرة منتخبات القارة، والأن نحن على اعتاب الجولة الثانية والتي تقسم فيها المنتخبات إلى 9 مجموعات.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد جميع مباريات البطولة من الجولة الأولى وحتى الأخيرة على شاشاتها.

وتبدأ الجولة الأولى من المرحلة الثانية لتصفيات اتحاد إيه إف سي يوم الخميس 16 نوفمبر 2023، على أن تنتهي التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال في نوفمبر 2025.

التاريخ من الخميس 16 نوفمبر 2023

إلى نوفمبر 2025 البطولة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات القارة الصفراء المؤهلة للمونديال.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026