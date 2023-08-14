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ما هي القنوات الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
Galtier PSG Clermont Ligue 1 2022 2023Getty Images
الدوري الفرنسي - ليج 1

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الفرنسي 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد من أقوى وأهم الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وعلى عكس ما هو شائع بأن البطولة الفرنسية لا تحظى بالمنافسة القوية وأن السيطرة دائماً ما تكون من نصيب باريس سان جيرمان، فالحقيقة أن البطل الباريسي يملك فقط 11 لقباً، آي أنه أصبح الأكثر تحقيقا للبطولة هذا العام فقط بعدما تخطى سانت إتيان صاحب الـ10 ألقاب.

وللتأكيد على قوة الدوري الفرنسي فهو يُعد أكثر دوري به أبطالا للدوري، حيث حظي 19 فريقاً بلقب بطل الدوري وهو رقم كبير جدا نسبياً مقارنة ببقية الدوريات، فعلى الرغم من الشائع الحقيقة مختلفة نوعاً ما، فهل تستمر مدة سيطرة باريس على اللقب في موسم 2023-2024؟ أم تعود حقبه مارسيليا وسانت إتيان!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مع العلم أن نظام البطولة أصبح بمشاركة 18 فريقا فقط بدلاً من 20 فريقا بدءا من هذا الموسم.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد جميع مباريات البطولة من الجولة الأولى وحتى الأخيرة على شاشاتها.

افتتح نادي ليل ونيس مباريات الدوري يوم الجمعة الحادي عشر من أغسطس 2023، على أن تنتهي البطولة في الثامن عشر من شهر مايو عام 2024.

التاريخمن الجمعة 11 أغسطس 2023
إلى السبت 18 مايو 2024
البطولةالدوري الفرنسي 2023-2024
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد مباريات الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الفرنسي

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