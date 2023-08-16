ما هي القنوات الناقلة لمباريات الدوري الألماني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الدوري الألماني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تنطلق منافسات الدوري الألماني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد من أقوى وأهم الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وعلى عكس ما هو شائع بأن البطولة الألمانية ضعيفة بسبب سيطرة بايرن ميونخ على بطولة الدوري لمدة 11 عاما على التوالي، إلا أنه وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فقد صنف في المركز الثالث في أوروبا من حيث القوة بعد الدوري الإنجليزي والإسباني.

ولا يُخفي على الجميع أن رغم محاولات الفرق الألمانية فيعد البافاري متقدما محليا بفارق كبير، حيث حقق لقب الدوري 33 مرة، وبفارق أكثر من ثلاثة أضعاف عن أقرب منافسيه نورنبيرج صاحب الـ9 ألقاب وبروسيا دورتموند الحامل للقب في ثمانية مواسم سابقه، إلا أن تصنيف الاتحاد الدولي راجع بسبب إنجازات وأرقام البايرن في البطولات الأوروبية، دوري أبطال أوروبا تحديداً.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات الدوري الألماني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الدوري الألماني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الألماني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد جميع مباريات البطولة من الجولة الأولى وحتى الأخيرة على شاشاتها.

يفتتح بايرن ميونخ مباريات البوندسليجا يوم الجمعة الثامن عشر من أغسطس 2023 أمام فريق فيردر بريمن، على أن تنتهي البطولة في الثامن عشر من شهر مايو عام 2024.

التاريخ من الجمعة 18 أغسطس 2023

إلى السبت 18 مايو 2024 البطولة الدوري الألماني 2023-2024 القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد مباريات الدوري الألماني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات الدوري الألماني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البوندسليجا.

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