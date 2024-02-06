ما القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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اقتربنا من إسدال الستار عن بطل كأس أمم إفريقيا 2023 التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة والتي تستضيفها الكوت ديفوار، حيث أمضينا حوالي شهر في متابعة المواجهات الشرسة ما بين منتخبات القارة السمراء التي تتنافس على اللقب، وها قد دخلنا لمراحلها الأخيرة، وعلى وجه الخصوص إلى نصف النهائي.

لا شك أن منتخب نيجيريا من عمالقة قارة إفريقيا، وقد تُوج من قبل بالبطولة في ثلاث مناسبات آخرها عام 2013، وأستهل النسور الخضراء مشوارهم بمستوى جيد حيث تأهل وصيفاً للمجموعة الأولى، ولكن ظهرت خطورته منذ دور الـ16 عندما أقصى منتخب الكاميرون بهدفين دون رد.

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على الجانب الآخر منتخب جنوب إفريقيا من أكثر المُرشحين لنيل لقب البطولة، فهو من المنتخبات القوية والتي تقدم أداءً رائعاً حتى الآن، حيث استطاع البافانا بافانا إخراج منتخب المغرب المُرعب من دور الـ16، قبل أن ينتصر على كاب فيردي في ربع النهائي بركلات الترجيح.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، على ملعب السلام "بواكي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف النهائي على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق محمد بركات.

كيف تشاهد مباراة منتخب نيجيريا ضد منتخب جنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب نيجيريا ضد منتخب جنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

التاريخ الأربعاء 7 فبراير 2024 موعد المباراة 19:00 مصر، 18:00 المغرب الملعب استاد السلام "بواكي" القنوات الناقلة beIN AFCON 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق محمد بركات

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