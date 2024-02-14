تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نافباخور والاتحاد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في القارة الآسيوية والشرق الأوسط.

وبالطبع يُعد نادي الاتحاد السعودي من أقوى فرقا القارة ومن ضمن المرشحين لنيل لقب البطولة، وتصدر العميد مجموعته الثالثة برصيد 15 نقطة، بواقع 5 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة، ويطمح النمور بتحقيق اللقب الغالي للمرة الثالثة في تاريخهم والغائبة عنهم منذ حوالي 9 أعوام.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نافباخور والاتحاد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة نافباخور والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة نافباخور والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الخميس 15 فبراير 2024، على استاد مركزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نافباخور والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة نافباخور والاتحاد على قناة beIN Sports AFC، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة نافباخور والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة نافباخور والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

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