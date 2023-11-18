ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أفريقيا التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 القادم، وهي البطولة الأقوى والأهم في عالم كرة القدم، ومن المقرر أن يتأهل من القارة السمراء 9 منتخبات بشكل مباشر، بالإضافة إلى نص مقعد ينافس فيه منتخباً من قارة أخرى على التأهل.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة وقوة منتخب مصر الحاصل على 7 بطولات كأس الأمم الإفريقية، ولكن على الرغم من ذلك يُعاني دائماً الفراعنة في التأهل للمونديال، ويُمنى جماهير الكرة المصرية النفس بالتأهل لكأس العالم القادم نظراً لزيادة عدد المنتخبات في البطولة والتي وصل إلى 48 منتخبا عوض عن 32.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قنوات SSC السعودية، بالإضافة إلى إذاعة مباريات المنتخب المصري في التصفيات على قنوات OnTime Sports.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 19 نوفمبر 2023 على مجمع صامويل كانيون دو الرياضي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

التاريخ الأحد 19 نوفمبر 2023 موعد المباراة 18:00 مصر، 19:00 السعودية الملعب مجمع صامويل كانيون دو الرياضي القنوات الناقلة SSC Sports HD

OnTime Sports 1

كيف تشاهد مصر ضد سيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة مصر ضد سيراليون في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر منصة شاهد التي ستذيع كافة مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.