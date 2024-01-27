ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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انطلقت مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، والتي كما هو متوقع تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

تأهل منتخب مصر بصعوبة من المجموعة الثانية بثلاث نقاط فقط، ولكنها كانت كافية لتجعله في الوصافة، بعدمها تعادل في الثلاث مباريات والتي كانت آخرها أمام كاب فيردي، على الجانب الآخر كان منتخب الكونغو الديمقراطية في حالة استنساخ للفراعنة، فقد تأهل أيضاً كوصيف برصيد ثلاث نقاط أثر ثلاثة تعادلات.

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بالطبع يُعد منتخب مصر دائماً وأبداً من المرشحين بقوة لحمل لقب البطولة، حتى وإذا كان متأهلاً بشق الأنفس من دور المجموعات، فهذا المنتخب هو المنتخب التاريخي للبطولة والحاصل على 7 ألقاب، ويسعى عُشاقه لقلب الموازين والسعي نحو اللقب الثامن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الأحد 28 يناير 2024، على ملعب سان بيردو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

التاريخ الأحد 28 يناير 2024 موعد المباراة 22:00 مصر، 23:00 السعودية الملعب سان بيدرو القنوات الناقلة beIN AFCON 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق علي محمد علي

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