تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

يُعد مانشستر سيتي من أقوى الفرق في العقد الحالي، ودائماً ما يكون مُرشحاً لأي بطولة يشارك فيها، وبالتأكيد يسعى السيتيسينز للحفاظ على اللقب وإعادة الكرة من جديد مثل النسخة السابقة من ذات الأذنين.

استطاع كوبنهاجن أن يُقدم عرضاً رائعاً في دور المجموعات، فليس من السهل التأهل كوصيف في مجموعة تضم بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد وجلطة سراي، ولكن اصطدم بمواجهة مانشستر سيتي وهُزم في لقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 3-1.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 6 مارس 2024، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن على قناة beIN Sports HD 2، بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات دوري أبطال أوروبا