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ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
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Erling Haaland Man City Raul Jimenez Fulham(C)Getty Images
مانشستر سيتي vs فولهامالدوري الإنجليزي الممتازمانشستر سيتيفولهام

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أنطلقت منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد البريميرليج من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد مانشستر سيتي أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وأوربا في العصر الحالي، ومُرشح بالطبع لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق السيتيسينز في التربع على صدارة جدول الترتيب منذ البداية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة مانشستر سيتي وفولهام على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 2 سبتمبر 2023 على ملعب الاتحاد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالسبت 2 سبتمبر 2023
موعد المباراة17:00 مصر والسعودية
الملعبملعب الاتحاد
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي

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