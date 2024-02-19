ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الجولة 18 المؤجلة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 لنبدأ في العد التنازلي للجولات التي ستحدد بطل الموسم الحالي من البريميرليج، الذي يحفل بمستوى عال من المنافسة والإثارة والمتعة كعادته، والذي يعتبر هو الدوري الأقوى في أوروبا والعالم أيضاً.

وبالطبع يُعد مانشستر سيتي أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وأوربا في العصر الحالي، وأكثر المُرشحين لحمل لقب الدوري، بل أكثر المتنافسين على اللقب في العقد الأخير.

ويتطلع عُشاق السيتيسينز في استعادة توازنهم بعد فخ التعادل الذي نصبه تشيلسي في المباراة السابقة، ويحتاج للفوز في هذا اللقاء المؤجل ليقلص الفارق بنه وبين ليفربول المتصدر ليصبح نقطة واحدة فقط.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الجولة الثامنة عشرة المؤجلة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد على قناة beIN Sports 2، بتعليق جواد بدة.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

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