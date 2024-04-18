ما القنوات الناقلة لمباراة مازيمبي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مازيمبي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة كالعادة لندخل إلى المراحل الإقصائية، ويُعد دوري الأبطال هي بطولة الأندية الأقوى والأكثر جماهيرية ومتابعة في القارة السمراء.

بالطبع نادي القرن الأفريقي النادي الأهلي من أقوى فرق القارة ودائماً ما يكون المُرشح الأول للبطولة بغض النظر عن مستواه، فهو قادر على مفاجئة الجميع بثوب البطل حتى في أصعب الأوقات.

وبالفعل انتصر المارد الأحمر في ربع النهائي على فريق سيمبا، ليضرب موعداً مع مازيمبي الذي صعد بعد تخطيه لفريق بيترو أتلتيكو بإجمالي نتيجة 2-1، وبالطبع الفريق الكونغولي من أعتق الفرق ويملك باعاً طويلاً في دوري الأبطال، حيث يُعد ثاني أكثر الفرق حصولاً على لقب البطولة رفقة الزمالك المصري برصيد 5 ألقاب.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مازيمبي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة مازيمبي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة مازيمبي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 هو يوم السبت 20 أبريل 2024، على استاد تي بي مازيمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر، الرابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مازيمبي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مازيمبي والأهلي على قناة beIN Sports HD.

كيف تشاهد مباراة مازيمبي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مازيمبي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الإفريقي.

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