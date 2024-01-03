ما القنوات الناقلة لمباراة لاس بالماس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة لاس بالماس وبرشلونة في الجولة 19 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

شارف النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 على الانتهاء وتحديد بطل الشتاء، وكما هو متوقع فقد حظي بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

ويُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق البلوجرانا لوقف سلسلة فقدان النقاط التي وقع بها الفريق والتي أبعدته عن المنافسة بشكل كبير، حيث أصبح الفارق 7 نقاط كاملة بينهم وبين الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاس بالماس وبرشلونة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة لاس بالماس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة لاس بالماس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الخميس 4 يناير 2024، على ملعب جران كاناريا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة لاس بالماس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة لاس بالماس وبرشلونة على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة لاس بالماس ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة لاس بالماس ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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