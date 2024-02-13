تعرف على القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

بالطبع يُعد بايرن ميونخ من أكبر الفرق في أوروبا والعالم أجمع، ودائماً ما يكون مرشحاً لنيل لقب البطولة التي يملك منها في خزانته 6 ألقاب، آخرها كانت موسم 2019-2020، وقد تأهل على عرش المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، آي بخمسة انتصارات وتعادل وحيد.

بينما تأهل لاتسيو وصيفاً للمجموعة الخامسة، ويعيش أجواء كروية سيئة حتى على مستوى الدوري الإيطالي، لذا فلن تكون المباراة سهلة، ويحتاج النسور الإيطالية لبذل مجهود مُضاعف إذا ما أراد مقارعة البطل الألماني والتأهل على حسابه في الشامبيونزليج.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة لاتسيو وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة لاتسيو وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، على ملعب أولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة لاتسيو وبايرن ميونخ على قناة beIN Sports HD 2، بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة لاتسيو وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة لاتسيو وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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