تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

يُعد مانشستر سيتي من أقوى الفرق في العقد الحالي، ودائماً ما يكون مُرشحاً لأي بطولة يشارك فيها، وبالتأكيد يسعى السيتيسينز للحفاظ على اللقب وإعادة الكرة من جديد مثل النسخة السابقة من ذات الأذنين.

استطاع كوبنهاجن أن يُقدم عرضاً رائعاً في دور المجموعات، فليس من السهل التأهل كوصيف في مجموعة تضم بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد وجلطة سراي، ولكن في المقابل مانشستر سيتي أحد فريقين فقط استطاعوا التأهل بالعلامة الكاملة في مجموعاتهم، لذا لن تكون مباراة سهلة للطرفين على الإطلاق.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، على ملعب باركن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD 2، بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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