ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والصين في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة قطر والصين في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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انطلقت مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

تصدر منتخب قطر مجموعته الأولى بعد الانتصار الكبير على المنتخب اللبناني بثلاثية نظيفة، ثم طاجيكستان بهدف نظيف، ليتأكد تأهل العنابي بشكل رسمي كمتصدر، على الجانب الآخر يحتل منتخب الصين المركز الثاني برصيد نقطتين فقط أثر تعادلين، لذا يحتاج التنين الصيني للفوز لضمان التأهل بعيداً عن آي حسابات أخرى.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر والصين في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة قطر والصين في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة قطر والصين في كأس آسيا 2023 هو يوم الإثنين 22 يناير 2024، على استاد خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة والدوحة، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والصين في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة قطر والصين على قناة beIN ASIAN Cup 1 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة منتخب قطر ضد منتخب الصين في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب قطر ضد منتخب الصين في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

التاريخ الإثنين 22 يناير 2024 موعد المباراة 18:00 قطر والسعودية، 17:00 مصر الملعب استاد خليفة الدولي القنوات الناقلة beIN ASIAN Cup 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق عامر الخوذيري

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