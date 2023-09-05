تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإيرلندا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
تصفيات كأس أوروبا
team-logo
بارك دي برينس
team-logo
اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
Kylian Mbappe France Evan Ferguson Republic of Ireland(C)Getty Images
فرنسا vs جمهورية أيرلنداتصفيات كأس أوروبافرنساجمهورية أيرلندا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإيرلندا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة منتخب فرنسا وصيف كأس العالم الماضي، والذي حتى الأن حقق العلامة الكاملة حتى الجولة الرابعة، ويطمح في الاستمرار في صدارة مجموعته الثانية التي تضم كل من اليونان، إيرلندا، هولندا وجبل طارق.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إيرلندا في الجولة الخامسة تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إيرلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة فرنسا ضد إيرلندا على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 على ملعب بارك دي برينس في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالخميس 7 سبتمبر 2023
موعد المباراة21:45 مصر والسعودية
الملعبملعب بارك دي برينس
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد فرنسا وإيرلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة فرنسا وإيرلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات تصفيات يورو 2024