ما هي القنوات الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 الذي من المتوقع كعادته أن يحفل بمستوى منافسة عالٍ بما يحمله من إثارة ومتعة وتنافسية عالية بين فرق الشمال والجنوب الإفريقي، حيث يُعد دوري الأبطال هي بطولة الأندية الأقوى والأكثر جماهيرية ومتابعة في القارة.

بيراميدز يُعد نسبياً فريق حديث في المشاركات الإفريقية، ولكن على الرُغم من ذلك فتطور الفريق يسير على خطى ثابتة، تُعد هذه المشاركة الأولى للفريق في دوري الأبطال، ولكنها ليست المشاركة الأولى إفريقيا، فالفريق شارك في ثلاث نسخ من الكونفدرالية، والتي قدم فيها أداءً مشرف للكرة المصرية، خاصة في النسخة الأولى 2020-2021، والتي وصل فيها الأسيوطي سابقاً إلى النهائي.

على الجانب الآخر يدخل ماميلودي وهو متمرس ومعتاد على المشاركة، بل ويحمل في جعبته لقب عام 2026، ويقدم برازيليو أفريقياً أداءً غاية في الروعة في المواسم الأخيرة، كما استطاع أن يحصد لقب السوبر ليج الإفريقي في نسخته الأولى منذ أقل من شهر.

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لا سيما أن المباراة ستكون غاية في القوة، خاصة في مجموعة يتعادل فيها الأربع فرق برصيد ثلاث نقاط أثر انتصار وحيد وهزيمة أيضاً وحيدة، والتي تضم معهم كلا من تي بي مازيمبي وفريق نواذيبو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة صن داونز وبيراميدز على قناة beIN Sports HD 8، إضافة إلى نقل مباريات فريق الأهرام أو الأسيوطي سابقاً على OnTime Sports 1 عبر البث الأرضي المصري.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، على أن تنطلق في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

التاريخ الأحد 10 ديسمبر 2023 موعد المباراة 15:00 مصر، 16:00 الجزائر

الملعب لوفتوس فيرسفيلد القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد صن داونز ضد بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ماميلودي صن داونز ضد بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الإفريقي.

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