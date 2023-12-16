ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الجولة 17 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد ريال مدريد أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق الملكي في اللحاق بفريق جيرونا المتصدر حتى الآن.

بينما يقدم فياريال موسم سيئ حتى الآن، فالفريق يحتل المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط الذي يحتله فريق قادش، لذا فالفريق يُصارع للابتعاد عن صراع الهبوط.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 17 ديسمبر 2023، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات اللاليجا.

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