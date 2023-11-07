ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبراجا في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبراجا في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد ريال مدريد هو ملك أوروبا الأول، فهذا النادي العريق يملك في خزانته 14 كأسًا من كؤوس ذات الأذنين، آي ضعف عدد ألقاب أقرب منافسيه وهو ميلان الإيطالي، ودائماً ما يكون المرشح الأول لحمل لقب البطولة.

واستطاع الملكي أن ينتصر على براجا خارج الديار في الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف، ليتربع على عرش المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبراجا في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبراجا في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة ريال مدريد وبراجا على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 على ملعب سانتياجو بيرنابيو، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت مصر.

التاريخ الأربعاء 8 نوفمبر 2023 موعد المباراة 23:00 السعودية، 22:00 مصر الملعب سانتياجو بيرنابيو القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد ريال مدريد ضد براجا في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد براجا في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

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