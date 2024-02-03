ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة 23 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

وبالطبع يُعد ريال مدريد أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري الذي تُعد البطولة المفضلة عند جماهيره، ويسعى الملكي لاستمرار تألقه في لا ليجا والحفاظ على الصدارة للابتعاد عن منافسه جيرونا العنيد.

على الجانب الآخر أبتعد أتلتيكو مدريد بشكل كبير عن حصد اللقب، حيث يتأخر بفارق 10 نقاط كاملة عن ريال مدريد المتصدر برصيد 57 نقطة، ولكن ما زال الآمل متاح، خاصة إذا انتصر في هذا اللقاء، ولكن بغض النظر عن ذلك تظل مواجهة الملكي والروخي بلانكوس من أقوى المواجهات في إسبانيا.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 4 فبراير 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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