ما القنوات الناقلة لمباراة مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مايوركا وريال مدريد في الجولة 31 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

وبالطبع يُعد ريال مدريد أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، وأقترب بالفعل من لقب الدوري الذي يُعد البطولة المفضلة عند جماهيره، ويسعى الملكي للاستمرار في اتساع فارق النقاط بينه وبين منافسيه برشلونة وجيرونا مع أقتراب البطولة من الجولات الآخيرة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مايوركا وريال مدريد في الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 13 أبريل 2024، على استاد إيبيروستار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مايوركا وريال مدريد على قناة beIN Sports HD.

كيف تشاهد مباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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