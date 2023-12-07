ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالٍ من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد ريال مدريد أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق الملكي حسم الصراع على صدارة الدوري حتى نهاية الدور الأول، خاصة بعد الانتصار في كلاسيكو الأرض وابتعادهم عن برشلونة الغريم التقليدي لهم، وفي انتظار سقوط جيرونا الذي يُشاركهم الصدارة حتى هذه اللحظة.

على الجانب الآخر يحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 25 نقطة، وبالتأكيد يسعى للمشاركة في أي من البطولات الأوروبية والتي قد يحظى بها حال الوصول للمركز السادس، والذي يتأخر عنه بفارق نقطة واحدة فقط.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد على قناة beIN Sports HD 3.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 9 ديسمبر 2023 على ملعب بينيتو فيامارين، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

التاريخ السبت 9 ديسمبر 2023 موعد المباراة 17:15 مصر، 18:15 السعودية الملعب بينيتو فيامارين القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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