تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

وفي ليلة عيد الفطر المبارك أعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات نتابع نهائي مُبكر ما بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، واستطاع البطل الباريسي التأهل بصعوبة كوصيف في أصعب مجموعات البطولة وهي المجموعة السادسة التي كانت تضم بوروسيا دورتموند، ميلان ونيوكاسل، ثم عبر من دور الـ16 على حساب ريال سوسييداد.

بينما تأهل البلوجرانا متصدراً للمجموعة الثامنة في مجموعة ضمت بورتو، شاختار وأنتويرب، ثم استطاع أن يُقصي نابولي في دور ثمن النهائي بإجمالي نتيجة 4-2.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة ي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، على ملعب بارك دي برينس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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