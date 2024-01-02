ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد في الجولة 19 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

شارف النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 على الانتهاء وتحديد بطل الشتاء، وكما هو متوقع فقد حظي بمنافسة وإفارة كبيرة، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

بالطبع أتلتيكو مدريد من الفرق القوية في إسبانيا وعلى المستوى الأوروبي أيضاً ويأمل جماهير الروخي بلانكوس أن ينافس فريقهم على لقب الدوري، على الرغم من وجودهم في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

على الجانب الآخر يُقدم جيرونا مستوى غاية في القوة، الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بواقع 13 فوزاً في 38 مباراة، والذي لم يحصل على لقب الدوري من قبل، يتشارك الآن في عدد النقاط مع ريال مدريد مُحتلاً المركز الثاني برصيد 45 نقطة، وبواقع 14 انتصاراً من 18 مباراة خاضها حتى هذه اللحظة.

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وتُعد هذه المباراة هي أهم مباراة في الجولة، نظراً لكثرة المنافسين المنتظرين لتعثر أحدهما أو كلاهما.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأربعاء 3 يناير 2024، على ملعب مونتيليفي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة جيرونا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة جيرونا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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