ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي يحظى بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة حتى الآن، كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد مانشستر يونايتد أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا، وعلى الرغم من ابتعاده عن منصات التتويج في المحافل الأوروبية وبالتحديد دوري الأبطال، إلا أنه ضمن المرشحين لحمل اللقب كونه أحد الأندية التاريخية، وقد توج من قبل في ثلاث مناسبات أخرهم كان عام 2008، وهو ثاني أكثر الأندية الإنجليزية تتويجاً بالبطولة.

على الجانب الآخر جلطة سراي هو أنجح الفرق التركية، وأكثرهم تحقيقاً لبطولة الدوري التركي، بل وأول من شارك في ذات الأذنين في بلاده والأكثر مشاركة بواقع 11 مشاركة، ولكن على الرغم من ذلك فأقصى مركز وصل له هو نصف النهائي، والذي حققه 4 مرات من قبل، أخرهم عام 2013.

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كلا الفريقين يملكان حظوظاً متقاربة للتأهل كوصيف ضمن المجموعة الأولى، خاصة بوجود بايرن ميونخ الذي تربع على صدارة المجموعة دون هزيمة، ليترك المنافسة محصورة بين اليونايتد والفاتح الأوروبي وكوبنهاجن.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي ومانشستر يونايتد في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة جلطة سراي ومانشستر يونايتد على قناة beIN Sports HD 2.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 على ملعب رامس بارك، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة إلا الربع بتوقيت السعودية.

التاريخ الأربعاء 29 نوفمبر 2023 موعد المباراة 19:45 مصر، 20:45 السعودية الملعب رامس بارك القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد جلطة سراي ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة جلطة سراي ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

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