تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

تُعد هذه المباراة هي المواجهة الثالثة بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في النسخة الحالية من ذات الأذنين، حيث جمعتهم المجموعة السادسة، والتي تصدر فيها الفريق الألماني برصيد 11 نقطة، وتبعه بطل باريس في الوصافة برصيد 8 نقاط.

ثم أنطلق البوروسيون في الأدوار الإقصائية ليًقصي بي إس في آيندهوفن وأتلتيكو مدريد، على الجانب الآخر استطاع البطل الباريسي أن يتخطى ريال سوسييداد في ثمن النهائي، ثم برشلونة في ربع النهائي.

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جدير بالذكر أن لقاءاتهم في دور المجموعات انتهت بفوز بطل فرنسا في حديقة الأمراء، ثم تعادلهم في ملعب سيجنال ايدونا بارك "الملعب الفيستفالي".

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 1 مايو 2024، على ملعب سيجنال ايدونا بارك "الملعب الفيستفالي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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