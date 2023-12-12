ما هي القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد باريس سان جيرمان أكبر الأندية الفرنسية ومن ضمن الأندية العالمية القوية، ودائماً ما يكون مرشحاً لنيل لقب البطولة بما يمتلكه من لاعبين ذو قييمة عالية على الرغم من عدم تحقيقه اللقب من قبل.

على الجانب الآخر يُعد بوروسيا دورتموند القطب الثاني في ألمانيا، ومن ضمن الأندية القوية، وعلى الرغم من عدم ذكر اسم الفريق كأحد المرشحين لحمل اللقب إلا أنه يملك في خزانته لقباً وحيداً من ذات الأذنين، حيث حقق اللقب في عام 1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي.

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وقد جمعتهم القرعة معاً ضمن المجموعة السادسة رفقة ميلان ونيوكاسل، لتكون مجموعة نارية وتُعد من أقوى وأصعب المجموعات في دوري الأبطال هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في الجولة السادسة لمنافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، على ملعب سيغنال ايدونا بارك "الملعب الفيستفالي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

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