تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل في ثمن النهائي على حساب الإنتر، بينما صعد بوروسيا دورمتوند بعد تخطيه بي إس في آيندهوفن، بعدما تصدروا مجموعتهم النارية التي ضمت باريس سان جيرمان، ميلان ونيوكاسل.

وفي لقاء الذهاب أنتهت المباراة لصالح الروخي بلانكوس بهدفين مقابل هدف، وهي نتيجة لا تطمئن الفريقين، وبالتأكيد يسعى البوروسيون لحسم المواجهة عبر ملعبهم سيجنال ايدونا بارك "الملعب الفيستفالي".

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، على ملعب سيجنال ايدونا بارك "الملعب الفيستفالي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد على قناة beIN Sports HD 2، بتعليق محمد بركات.

كيف تشاهد مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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