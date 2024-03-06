ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الجولة 28 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ودائماً ما يكون مرشحاً لحمل لقب الدوري، ولكن لم تكن بداية البلاوجرانا جيدة، ورغم تعثره في مباراة أتلتيك بيلباو إلا أن جميع المنافسين فقدو النقاط أيضاً في نفس الجولة، لذا يظل الفارق 8 نقاط كما كان، وبالطبع سيستمر في المحاولة آملاً أن يخطف البطولة من ريال مدريد في النهاية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الجمعة 8 مارس 2024، على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا على قناة beIN Sports 1، بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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