ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق البلوجرانا في تدارك النتائج الهزيلة في الجولات السابقة والتي كانت أخرها خسارة الكلاسيكو وابتعادهم عن الصدارة بفارق 4 نقاط كاملة لصالح منافسهم الرئيسي ريال مدريد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة برشلونة وريال سوسييداد على شاشاتها.

وتقام مباراة البلوجرانا المرتقبة يوم السبت 4 نوفمبر 2023 على ملعب أنويتا، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

التاريخ السبت 4 نوفمبر 2023 موعد المباراة 23:00 السعودية، 22:00 مصر الملعب ملعب أنويتا القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد برشلونة ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الإسباني