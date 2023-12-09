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ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
الدوري الإسباني - لا ليجا
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Lewandowski Dovbyk Barcelona GironaGOAL
برشلونة v جيروناالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةجيرونا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق البلوجرانا أصحاب المركز الثالث برصيد 34 نقطة في تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر للدوري الإسباني، بالإضافة إلى عرقلة جيرونا الذي يقدم أداءً أكثر من ممتاز حتى الآن ويملك نفس عدد نقاط الملكي 38 نقطة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا على قناة beIN Sports HD 1.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 على ملعب مونتجويك، على أن تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت مصر.

التاريخالأحد 10 ديسمبر 2023
موعد المباراة23:00 السعودية، 22:00 مصر
الملعبمونتجويك
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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