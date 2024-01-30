ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.
ويُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ودائماً ما يكون مرشحاً لحمل لقب الدوري، ولكن في ظل المستوى السيئ الذي يعيشه البلوجرانا لا يأمل مشجعيه سوى في الحفاظ على المركز الرابع للتأهل لدوري الأبطال الموسم القادم.
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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الجولة العشرين المؤجلة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
متى موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024؟
موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأربعاء 31 يناير 2024، على ملعب مونتجويك.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.
ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق علي محمد علي.
كيف تشاهد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.
حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الإسباني
|التاريخ
|الأربعاء 31 يناير 2024
|موعد المباراة
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|الملعب
|مونتجويك
|القنوات الناقلة
|beIN Sports HD 3
|البث المباشر عبر الإنترنت
|TOD TV
|المعلق
|علي محمد علي