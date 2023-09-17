ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تنطلق منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب دوري الأبطال، ويتطلع عُشاق البلوجرانا في التربع على الصدارة المجموعة الثامنة منذ البداية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورويال أنتويرب في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة برشلونة ورويال أنتويرب على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الثلاثاء 19 أغسطس 2023 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب ملعب لويس كومبانيس الأولمبي القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد برشلونة ضد أنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

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