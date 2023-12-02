ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق البلوجرانا في التربع على الصدارة منذ البداية، وتعويض النقاط المفقودة من هزيمة الكلاسيكو الأخيرة والتي ساهمت بأن يبقى الفارق 4 نقاط بينهم وبين ريال مدريد.

على الجانب الآخر يدخل أتلتيكو مدريد وهو في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، على الرغم من وجود مباراة مؤجلة له من الجولة الرابعة أمام إشبيلية، ويسعى الروخي بلانكوس للخروج بنتيجة إيجابية أمام البلوجرانا.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد على قناة beIN Sports HD 1.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 على ملعب مونتجويك، على أن تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت مصر.

التاريخ الأحد 3 ديسمبر 2023 موعد المباراة 23:00 السعودية، 22:00 مصر الملعب مونتجويك القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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