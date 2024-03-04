تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

بالطبع يُعد بايرن ميونخ من أكبر الفرق في أوروبا والعالم أجمع، ودائماً ما يكون مرشحاً لنيل لقب البطولة التي يملك منها في خزانته 6 ألقاب، آخرها كانت موسم 2019-2020، وقد تأهل على عرش المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، آي بخمسة انتصارات وتعادل وحيد.

بينما تأهل لاتسيو وصيفاً للمجموعة الخامسة، ويعيش أجواء كروية سيئة حتى على مستوى الدوري الإيطالي، ولكنه فاجأ الجميع بالانتصار في مباراة الذهاب بهدف دون رد، لذا فلن تكون المباراة سهلة على الفريقين.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 5 مارس 2024، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو على قناة beIN Sports HD 2، بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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