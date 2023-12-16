ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في الدوري الألماني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في الجولة 15 من الدوري الألماني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الألماني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد البوندسليجا من أقوى 5 دوريات في أوروبا والعالم أجمع منذ نشأته عام 1963.

وبالطبع يُعد بايرن ميونخ أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في ألمانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق البافاري في اللحاق بفريق باير ليفركوزن المتصدر حتى الآن بفارق 4 نقاط.

على الجانب الآخر يحتل شتوتجارت المركز الثالث برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن نجم الجنوب، لذا تعد هذه المباراة مباراة فيصليه ومهمة قد تفرق في تحديد بطل الدوري الألماني في نهاية المشوار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في الدوري الألماني 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في الدوري الألماني 2023-2024 هو يوم الأحد 17 ديسمبر 2023، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في الدوري الألماني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الألماني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت على قناة beIN Sports HD 5 بتعليق خالد الحدي.

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البوندسليجا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الألماني