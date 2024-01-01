ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز في كأس السوبر الفرنسي 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز في كأس السوبر الفرنسي 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر محبو الدوري الفرنسي في الوطن العربي وفي العالم مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في كأس السوبر الفرنسي 2023، والتي يُعرف أيضاً بكأس الأبطال، وهي بطولة مهمة تفضلها وتتمناها جميع الفرق الفرنسية.

وتُلعب البطولة من مباراة وحيدة تجمع ما بين بطل الدوري وبطل الكأس، وبالتالي سيتواجه فيها البطل الباريسي بصفته بطلاً للدوري، وفريق تولوز الحاصل على بطولة كأس فرنسا في العام الماضي.

بي إس جي هو البطل التاريخي للبطولة، فقد تُوج بطلاً في 11 مناسبة من قبل، آخرها العام الماضي على حساب نانت، بينما لم يستطع تولوز تحقيق لقب البطولة من قبل، فهو لم يصل لبطولة السوبر سوى مرة وحيدة عام 1957، وهُزم حينها أمام سانت إتيان بهدفين مقابل هدف.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز في كأس السوبر الفرنسي 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في كأس السوبر الفرنسي 2023؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في كأس السوبر الفرنسي 2023 هو يوم الأربعاء 3 يناير 2024، على ملعب "حديقة الأمراء" بارك دي برينس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز في كأس السوبر الفرنسي 2023؟

تذاع مباراة كأس السوبر الفرنسي 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتولوز على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في كأس السوبر الفرنسي 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في كأس السوبر الفرنسي 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV".

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