تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في القارة الآسيوية والشرق الأوسط.

ينتظر عاشقو كرة القدم في كل مكان لقاء كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد في منافسات دوري الأبطال الآسيوي، وبالتأكيد يُعد الزعيم من أقوى فرق القارة ومرشح لنيل لقب البطولة، واستطاع الموج الأزرق التأهل متصدراً للمجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة، ثم تخطى سيباهان آصفهان في ثمن النهائي.

على الجانب الآخر العميد يظل من أقوى فرق القارة ومن ضمن المرشحين لنيل لقب البطولة، وتصدر مجموعته الثالثة برصيد 15 نقطة، بواقع 5 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة، ثم تأهل عبر بوابة نافباخور بعد الانتصار بنتيجة 2-1، في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 5 مارس 2024، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد أو كلاسيكو السعودية في دوري الأبطال على قناة beIN Sports AFC، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

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