ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أنطلقت منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد من أهم وأقوى البطولات في قارة آسيا والشرق الأوسط.

يُعد نادي النصر السعودي من أقوى فرقا القارة، ومن ضمن المرشحين لنيل لقب البطولة، خاصة بعد التدعيمات القوية التي قام بها العالمي في الانتقالات الصيفية الأخيرة، ويحتل العالمي صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة في أربع جولات خاضها حتى الآن، بينما يحتل بيرسبوليس الوصافة برصيد 7 نقاط.

وبفارق النقاط حتى الآن فقد تأهل القاري بشكل رسمي بغض النظر عن باقي جولات المجموعة، لذا ستكون المباراة أهم بالنسبة للفريق الإيراني الذي قد يحسم تأهله رسمياً أيضاً عبر هذه المباراة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وبرسبوليس في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات إس إس سي وبي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة النصر ضد برسبوليس على قناة SSC Extra 1 HD وقناة beIN Sports AFC.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 على استاد جامعة الملك سعود "الأول بارك" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

التاريخ الإثنين 27 نوفمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب ا لأول بارك القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

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