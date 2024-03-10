تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين في إياب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في القارة الآسيوية والشرق الأوسط.

ويُعد نادي النصر السعودي من أقوى فرق القارة، ومن ضمن المرشحين لنيل لقب البطولة، واستطاع العالمي أن ينتصر في ثمن النهائي على الفيحاء بعدما تأهل كمتصدر للمجموعة الخامسة دون آي هزيمة، ولكن اصطدم بفريق العين في مباراة الذهاب وهُزم بهدف دون رد.

وكان بطل الإمارات قد قدم مستوى رائع في البطولة واستطاع التأهل متصدراً للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة كاملة، ومن ثم استطاع أن يُقصي ناساف قرشي بنتيجة 2-1 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين في إياب ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الإثنين 11 مارس 2024، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة النصر والعين على قناة beIN Sports AFC، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

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