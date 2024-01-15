ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد عمان في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد عمان في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

لا شك في أن المنتخب السعودي من أقوى منتخبات القارة، ودائماً يدخل البطولة الآسيوية وعينه على اللقب، ويُعد الأخضر هو الأكثر تتويجاً بين العرب، وثاني أكثر المنتخبات حصولاً على لقب الكأس الآسيوية بواقع ثلاث نسخ، ويأمل في اللحاق بالمنتخب الياباني صاحب الـ4 ألقاب.

على الجانب الآخر منتخب سلطنة عُمان لم يصل من قبل للأدوار النهائية، ولكن يأمل مشجعوه أن يُقدم بطولة استثنائية، ومحاولة الصعود من المجموعة السادسة التي يرافقه فيها منتخب السعودية بالإضافة لمنتخبي قيرغيزستان وتايلاند.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد عمان في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة المنتخب السعودي ضد عمان في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد عمان في كأس آسيا 2023 هو يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، على استاد خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد عمان في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد سلطنة عمان على قناة beIN ASIAN Cup 1 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب عمان في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب عمان في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

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