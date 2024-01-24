ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وتايلاند في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وتايلاند في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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انطلقت مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

بالطبع المنتخب السعودي من أقوى منتخبات القارة، ودائماً يدخل البطولة الآسيوية وعينه على اللقب، ويُعد الأخضر هو الأكثر تتويجاً بين العرب، وثاني أكثر المنتخبات حصولاً على لقب الكأس الآسيوية بواقع ثلاث نسخ، ويأمل في اللحاق بالمنتخب الياباني صاحب الـ4 ألقاب.

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يتصدر منتخب السعودية مجموعته السادسة برصيد 6 نقاط، ضامناً التأهل، ولا يحتاج سوى التعادل ليظل في الصدارة، على الجانب الآخر يمتلك منتخب تايلاند 4 نقاط وبغض النظر عن نتيجة الجولة فهو أيضاً يضمن التأهل، ولكن بالطبع يسعى لكي لا يتأهل كأفضل ثوالث.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وتايلاند في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة المنتخب السعودي وتايلاند في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وتايلاند في كأس آسيا 2023 هو يوم الخميس 25 يناير 2024، على استاد المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وتايلاند في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي وتايلاند على قناة beIN ASIAN Cup 1 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب تايلاند في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب تايلاند في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

التاريخ الخميس 25 يناير 2024 موعد المباراة 17:00 مصر، 18:00 السعودية الملعب استاد المدينة التعليمية القنوات الناقلة beIN ASIAN Cup 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق حسن العيدروس

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