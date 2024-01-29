ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب أفريقيا في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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انطلقت مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، والتي كما هو متوقع تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

يُعد منتخب المغرب من أقوى المنتخبات العربية والإفريقية، على الرغم من حصوله على لقب كأس أمم أفريقيا مرة وحيدة عام 1976، ولكنه يظل من أشرس المنتخبات ومُرشح دائماً لحمل اللقب.

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استطاع أسود الأطلس أن يتصدر مجموعته السادسة برصيد 7 نقاط، بينما صعد منتخب جنوب أفريقيا وصيفاً للمجموعة الخامسة، ولكن تاريخ مواجهاتهم تصب في مصلحة البافانا بافانا، حيث انتصر مرتين وهُزم في لقاء وحيد، بينما تعادلاً في اثنين من خمس مباريات تواجهوا فيها بكأس الأمم الإفريقية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب أفريقيا في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، على ملعب سان بيدرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت الرباط.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة المغرب وجنوب أفريقيا على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق جواد بدة.

كيف تشاهد مباراة منتخب المغرب ضد منتخب جنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد منتخب جنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

التاريخ الثلاثاء 30 يناير 2024 موعد المباراة 22:00 مصر، 21:00 المغرب الملعب سان بيدرو القنوات الناقلة beIN AFCON 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق جواد بدة

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