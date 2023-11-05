تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
دوري أبطال آسيا
team-logo
استاد فرانسو هاراري
team-logo
اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
Ittihad - Quwea Gawaya GettyImage
القوة الجوية v الإتحاددوري أبطال آسياالقوة الجويةالإتحاد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالٍ من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد من أهم وأقوى البطولات في قارة آسيا والشرق الأوسط.

وبالطبع يُعد نادي الاتحاد السعودي من أقوى فرق القارة ومن ضمن المرشحين لنيل لقب البطولة، ويحتل العميد صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، بعدما اعتمد الاتحاد القاري اعتماد منح النمور نقاط مباراة سباهان كاملة، على آثر الأزمة التي حدثت في مباراتهم التي تم إلغائها يوم 2 أكتوبر الماضي.

بينما يظل القوة الجوية في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط بعدما هُزم على يد العميد في الجولة السابقة بهدف دون رد، ويطمح الفريق العراقي في الخروج بالثلاث نقاط لمواصلة المشوار من أجل التأهل من هذه المجموعة الصعبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قرارات حاسمة في أزمة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية والاتحاد في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة القوة الجوية ضد الاتحاد على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 على ملعب فرانسو حريري في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت السعودية والعراق.

التاريخالإثنين 6 نوفمبر 2023
موعد المباراة15:00 السعودية والعراق، 14:00 مصر
الملعبملعب فرانسو حريري
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد القوة الجوية والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة القوة الجوية والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات دوري أبطال آسيا